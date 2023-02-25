Zengin kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle ekranın yeni favorisi olmaya aday dizi 5 Mart Pazar akşamı atv’de izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek’ın birlikte üstlendiği dizinin genel yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor.

Emniyetteki görevinden ‘öfke kontrolü’ sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak ‘Başım Belada’nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç

Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.

Polisiye, gizem, eğlence ve dramı bir arada barındıran ‘Başım Belada’nın genel hikayesi ise şöyle; Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele’yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Özel hayatı ise çalkantılıdır. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon’daki annesi ona çocukluk arkadaşı Melike’yle evlendirmek istemektedir. Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yapar. Azam’ın yeni komşuları olan Biçer Ailesi’nin büyük kızı Leyla’nın fotoğrafını “Sevdiğim kız” notuyla Azam’ın telefonundan Şerife’ye gönderir. Bunun üzerine Kamber ailesi Melike’yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon’dan İstanbul’a Azam’ın yanına gelir. Azam büyük bir açmazın üstüne düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmelidir.

Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla ve ailesi “garip” bir ailedir. Leyla’nın ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel denebilecek yetenekleri olan bir ailedir. Tayfur’un özel yeteneği yoktur ama risk analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat eden, biridir. Anne Narin Biçer ise maharetli bir hipnoz ustasıdır. Leyla’nın kardeşleri Buğra ve Berna, biri bilgisayar hacklemek konusunda, ötekisi yakın dövüş konusunda olmak üzere, oldukça yeteneklidir. Ailenin büyük erkek çocukları Safa’nın, Çağdaş tarafından öldürülmesi aileyi bir intikam planına sürükler. Ancak karşılarında eli kolu her yere uzanan bir YAPI’nın üyesi olan Çağdaş Varlı vardır. Üstelik Safa’nın ölümüyle ilgili hiç bilmedikleri bir şey vardır. Aile bir yandan intikam planlarını takip ederken öte yandan karşı komşuları olan Azam’la sık sık karşı karşıya geleceklerdir.