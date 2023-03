Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FİJET) Üyesi Mahmut Arslan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası başta Adıyaman ve bölge illerinin turizmden de olumsuz etkilendiğini, bir çok tur şirketinin bölgeye olan turlarını iptal ettiğini belirterek, deprem bölgesindeki turizmin tekrar canlanması adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çağrıda bulunarak, 15-22 Nisan Turizm Haftası’nın Nemrut’ta açılmasını istedi.

Adıyaman’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerinin Adıyaman ekonomisinin can suyu olduğunu ifade eden FİJET Üyesi Mahmut Arslan, “Direkt nakit girişi olan ve hemen hemen her kesime yansıyan turizm, depremle birlikte adeta sıfırlanmıştır. Turizmin içinde olan biri olarak konuştuğumuz yurtiçi ve yurtdışı tur operatörleri başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgesine olan turları iptal etmiş ve etmektedirler. Bu çok önemli, ekonomik kaynağın canlılığının devamı, güvenin verilmesi için, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza çağrıda bulunmayı görev biliyoruz. Her yıl bir turistik bölgede/yerde turizm sezonu başlatılmaktadır ve turların dikkati buralara çekilmektedir. 15-22 Nisan 2023 tarihleri arasında kutlanmakta olan Turizm Haftası kapsamında 15 Nisan’da turizm sezonun açılışının Mezopotamya’nın Tacı Nemrut'ta start verilmesi, yalnız Adıyaman’a değil GAP bölge turizmine de katkı sağlayacak, mağdur olan turizmcilere moral, tur operatörlerine cesaret verecektir.

Adıyaman fazla bir şey istemiyor. 2023 turizm sezonu Nemrut'ta başlatılsın, turizme verilecek katkılar burada açıklansın istiyor.

Sayın Bakanın katılımı ile turizm otoritelerin katılımı sağlanarak, turizm sezonunun açılışı Adıyaman ve bölgeye küçümsenmeyecek katkı sağlayacaktır. Adıyaman bunu hak ediyor ve bekliyor" ded



Kaynak : PHA