MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında ilk kez bir araya gelen MHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.ANKARA (İGFA) - MHP 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçien Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.

15 kişilik Başkanlık divanı listesinde görev alacak isimler açıklandı. 4 yeni isim divanda yer aldı.

Buna göre, 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimler şöyle:

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın

Edip Semih Yalçın Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

Feti Yıldız Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı

ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı Ekonomik ve Sosyal Politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu

sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir

sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir Mali İşlerden Sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya

genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya Türk Dünyası ve Uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlyas Topsakal

ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlyas Topsakal Araştırma - strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yöter

sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yöter Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz

genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul

politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Yıldırım

kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Yıldırım Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Zuhal Topçu

okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Zuhal Topçu Genel Sekreter İsmet Büyükataman

İsmet Büyükataman Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı

Vahit Kayrıcı Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu