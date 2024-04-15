MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında ilk kez bir araya gelen MHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.ANKARA (İGFA) - MHP 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçien Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.
15 kişilik Başkanlık divanı listesinde görev alacak isimler açıklandı. 4 yeni isim divanda yer aldı.
Buna göre, 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimler şöyle:
- Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın
- Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
- Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı
- Ekonomik ve Sosyal Politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu
- Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir
- Mali İşlerden Sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya
- Türk Dünyası ve Uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlyas Topsakal
- Araştırma - strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yöter
- Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz
- Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul
- Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Yıldırım
- Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Zuhal Topçu
- Genel Sekreter İsmet Büyükataman
- Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı
- Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu
Kaynak: igf