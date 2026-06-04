Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından kamuoyunda oluşan soru işaretlerini değerlendiren Avukat Tuba Karababa, PERRE Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kararın hemen sonuç doğurmayacağını ve yeni yasal düzenleme yapılıncaya kadar mevcut hükümlerin uygulanacağını söyledi.

'NAFAKA HEMEN ORTADAN KALKMADI'

Karababa, kamuoyunda oluşan en büyük yanlış anlamanın, süresiz nafakanın bugünden itibaren kaldırıldığı yönündeki değerlendirmeler olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı düzenleyen hükmü iptal etti ancak bu kararın yürürlüğünü 9 ay sonrasına bıraktı. Dolayısıyla bugün itibarıyla yürürlükte olan kanun değişmiş değildir. Mahkemeler mevcut yasayı uygulamaya devam etmek zorundadır.'

'TBMM'NİN 9 AYLIK DÜZENLEME SÜRESİ VAR'

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından oluşabilecek hukuki boşluğu önlemek amacıyla yürürlük tarihini ertelediğini ifade eden Karababa, bu süreçte gözlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildiğini söyledi.

Karababa, 'Meclis'in önümüzdeki 9 ay içerisinde yeni bir nafaka düzenlemesi yapması bekleniyor. Süreli nafaka mı olacak, evlilik süresine göre farklı bir model mi getirilecek, ekonomik durum ve yaş kriterleri mi dikkate alınacak, bunlar yeni düzenleme ile netleşecek' dedi.

'DEVAM EDEN DAVALARDA ESKİ HÜKÜMLER GEÇERLİ'

Devam eden boşanma ve nafaka davaları bakımından da mevcut sistemin uygulanacağını belirten Karababa, şu değerlendirmede bulundu:

'Anayasa Mahkemesi kararı henüz yürürlüğe girmediği için hakimler mevcut kanun hükmünü uygulamak zorundadır. Derdest davalarda süresiz nafaka talebi değerlendirilmeye devam edilecektir. Mahkemeler kanunu yok sayamaz.'

'İPTAL KARARLARI GERİYE YÜRÜMEZ'

Anayasa'nın 153'üncü maddesini hatırlatan Karababa, verilen kararın geçmişte kesinleşmiş nafaka hükümlerini otomatik olarak ortadan kaldırmayacağını söyledi.

Karababa, 'Anayasa Mahkemesi kararlarının temel ilkelerinden biri geriye yürümemesidir. Bu nedenle daha önce verilmiş ve kesinleşmiş nafaka kararları, sırf iptal kararı verildi diye kendiliğinden sona ermeyecektir. Her dosya kendi hukuki şartları içerisinde ayrıca değerlendirilir' ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIN HAK KAYBI YAŞAMAMASI GEREKİYOR'

Özellikle devam eden davalarda tarafların hukuki süreci dikkatle takip etmeleri gerektiğini belirten Karababa, bazı durumlarda davanın sonucunu etkileyebilecek taleplerin gündeme gelebileceğini söyledi.

'Eğer devam eden bir davanız varsa ve yürürlüğe girecek yeni düzenlemenin sizin lehinize sonuç doğuracağını düşünüyorsanız, mahkemeye başvurarak davanın bekletici mesele yapılmasını talep edebilirsiniz. Ancak bunun her dosyada kabul edilip edilmeyeceğine mahkeme karar verecektir' diyen Karababa, vatandaşların hak kaybı yaşamamaları için hukuki destek almalarının önem taşıdığını kaydetti.

'YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?'

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının henüz yayımlanmadığını belirten hukukçular, gerekçenin açıklanmasının ardından yeni nafaka modeline ilişkin tartışmaların daha da yoğunlaşmasını bekliyor.

Yaklaşık 14 yıl önce aynı düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bulan yüksek mahkemenin bu kez iptal yönünde karar vermesi, nafaka hukukunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki 9 aylık süreçte Meclis'te yapılacak çalışmaların ardından, boşanma sonrası mali yükümlülüklerin nasıl şekilleneceği ve yeni nafaka sisteminin hangi esaslara dayanacağı netlik kazanacak.

Kaynak : PERRE