İlçeye bağlı Sarıkaya köyünde Mehmet Seçilmiş evinin duvarına sıkışmış halde yaralı halde kerkenez gördü. Seçilmiş, kerkenez'i sıkıştığı yerden çıkartarak Adıyaman Doğa Korumu ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı halde bulunan kerkenez, tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı. Kerkenez'in tedavisinin ardından tekrardan doğaya salınacağı belirtildi.Kaynak: PHA
Yaralı kerkenez tedavi altına alındı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan kerkenez Adıyaman Doğa Korumu ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.
22 Temmuz 2022 Cuma 15:34
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