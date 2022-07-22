Yaralı kerkenez tedavi altına alındı

İlçeye bağlı Sarıkaya köyünde Mehmet Seçilmiş evinin duvarına sıkışmış halde yaralı halde kerkenez gördü. Seçilmiş, kerkenez'i sıkıştığı yerden çıkartarak Adıyaman Doğa Korumu ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı halde bulunan kerkenez, tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı. Kerkenez'in tedavisinin ardından tekrardan doğaya salınacağı belirtildi.