Üzerinden uyuşturucu ve tabanca çıkan şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikleti Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, tarafından kent merkezinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan ismi açıklanmayan şüpheli üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar, 1 hap, 1 gram metamfeamin, 1 uyuşturucu aparatı ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Malzemelere el konulurken polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.