Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri U.G., T.A., M.D. ile A.A.’nın uyuşturucu ticareti ve kullandığı bilgisini aldı.

Polis tarafından yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından daha önceden belirlenen Pınarbaşı Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda ise 64 gram Metamfetamin, 95 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai), 22 adet Adet Sentetik Ecza Maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden M.D. ile A.A. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.