Tüfekle yılanı vurmak isterken yengesini vurdu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Ekinci köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, ismi açıklanmayan kişi evin bahçesinde yılan gördü. Yılanı gören şüpheli evde bulunan tüfekle yılanı öldürmek istediği esnada saçmalar bahçede bulunan yengesi Bedriye Y'ye (73) isabet etti. Yaralanan Bedriye Y'yi gören yakınların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Bedriye Y’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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