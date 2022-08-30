Sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, olay dün Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyü yakınlarında meydana geldi.

Ailesiyle birlikte pikniğe gelen Halit K., sulama kanalına girdi. Halit K'nin suda çırpındığını görenlerin yardımıyla sudan çıkartılarak sağlık görevlilerinden yardım istediler. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halit K., önce Samsat Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Halit K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Halit K'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.