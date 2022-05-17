PKK operasyonu; eski HDP il başkanı tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen çalışmada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu belirlenen, 2009-2013 yıllarında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet V.'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mehmet V., 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Mehmet V. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.