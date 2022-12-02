Park halindeki motosiklet çalındı

Alınan bilgiye göre olay, Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

Park halinde bulunan Şerif Bali’ye ait 02 FC 320 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Sabah motosikletini yerinde bulamayan Bali durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yapmış olduğu araştırmalar sonucu motosikleti çalan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.