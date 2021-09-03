Otomobiliyle önce çarptı sonra kaçtı - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi’nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Emina S.’ya (65) çarptı. Kazanın ardından yardım etmek yerine kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralı ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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