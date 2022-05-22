Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil ile Mehmet C., idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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