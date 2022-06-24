Otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yolun karşına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abdülmecit Duba (9) çarptı. Çarpanın etkisi ile yola savrulan çocuk olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Abdülmecit Duba’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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