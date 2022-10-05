Otomobilin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen M.U. idaresindeki 27 F 7966 plakalı otomobil yolun karşına geçmeye çalışan hamile E.B'ye (27) çarptı. Kanlar içinde yere yığılan E.B'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan E.B'nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.