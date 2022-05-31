Otomobildeki uyuşturucuya 2 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, tarafından polis kontrol noktası oluşturuldu. Polis tarafından durdurulan plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulamların ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.