Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil aynı yönde ilerleyen Abdurrahman K. idaresindeki 02 ABN 728 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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