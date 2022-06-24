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Ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber

Adıyaman'da, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

24 Haziran 2022 Cuma 12:37
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Ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, merkeze bağlı Zey köyü yakınlarında meydana geldi.
Kuru otoların bulunduğu noktada bilinmeyen bir nedenden  dolayı yangın çıktı. Rüzgârında etkisi ile alevlerin ilerlediğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylülerinde yardımlarıyla yangın 1 saatlik çalışmalar çalışmanın ardından kontrol altına alırken tarla içesinde bulunan arı kovanlarının zarar görmemesi için köylülerin tarafından araçlara yüklendi. Jandarma ekipleri yangının neden çıktığı konusunda soruşturma başlattı.

 

Kaynak: PHA
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