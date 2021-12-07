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Öğrenciler yedikleri lahmacundan zehirlendi

Adıyaman’da öğle arasında okuldan çıkarak yemeğe giden 10 lise öğrencisi, yedikleri lahmacundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

07 Aralık 2021 Salı 16:23
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Öğrenciler yedikleri lahmacundan zehirlendi

Adıyaman’da öğle arasında okuldan çıkarak yemeğe giden 10 lise öğrencisi, yedikleri lahmacundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesinde bulunan Erdemir Mesleki ve Teknik Lisesinden 10 öğrenci öğle arasında okul yanında bulunan bir işletmeye yemek yemeye gitti. Burada lahmacun yiyen öğrenciler daha sonra okula döndü. Yemek yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi başladı. Durum üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 10 lise öğrencisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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