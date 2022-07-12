Motosikletten düşen sürücü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Nazif Göksu idaresindeki plakası öğrenilen motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Göksu'nun motosikletten düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Göksu'nun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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