Kaymakam Demir, vatandaşları uyardı

Besni Kaymakamı Nazlı Çelik, Besni Devlet Hastanesi'ne gelerek çöken çatının altında kalarak ölen Aysel Gizem Çolak'ın yaralanan babası Ramazan Çolak'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

"Çökmeler, çatılardan dökülecek kar yığınlarına karşı herkes tedbirli olsun"

Hastanede çıkışında gazetecilere açıklama yapan Besni Kaymakamı Nazlı Demir,"Maalesef günlerdir yaşadığımız yoğun kar yağışı sonrasında ilçemize bağlı Çakırhöyük beldesinde bir ahırda çatı çökmesi sonucunda 2 kişi göçük altında kaldı. Baba ve kızı bunlar belde halkının, jandarmanın ve belediyenin ani müdahalesiyle göçük altından çıkartılıp hastaneye yetiştirmesiyle ancak maalesef kızımız kurtarılamadı. Babamız gözlem altında genel durumu iyi hayatı tehlikesi yok. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yine hemşerilerimiz tedbirli olsunlar çatılardaki çökmeler, çatılardan dökülecek kar yığınlarına karşı herkes tedbirli olsun hepimizin başı sağolsun."dedi.