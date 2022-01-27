Kahta’da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedaviye alındı

Alınan bilgiye göre, olay gece saatlerinde Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. Denizhan ailesi, sobadan sızan gazdan zehirlendi. Mide bulantısı şikayeti ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 3’ü çocuk, 5 kişiye müdahale ederek ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.