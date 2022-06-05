Kahta Çayı’nda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Kahta’da HES Barajı kapaklarının açılmasıyla Kahta Çayı’nın su seviyesi yükseldi. Tarihi Cendere Köprüsü Mesire Alanı’nda piknik yapmaya gelen vatandaşlar suyun yükselmeye başladığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdiler.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilen jandarma ekipleri piknik yaparken su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 14 kişi kaldıkları yerden halat yardımı ile kurtardı. Vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür ederken, HES yetkililerine ise durumu önceden haber vermedikleri için tepki gösterdiler.