İnşaattan düşen 3 çocuk babası sıvacı hayatını kaybetti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Yapımı devam eden 5 katlı inşaatın üst katında sıva yaptığı esnada dengesini kaybederek yere düşen Şeyho Beke'yi görenler durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Beke'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Beke'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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