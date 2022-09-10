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Hem yolcu hem uyuşturucu taşımış

Adıyaman’da şehir içi minibüsün altına yapılan gizli bölme ile uyuşturucu ticareti yapan sürücü ve 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Eylül 2022 Cumartesi 12:43
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Hem yolcu hem uyuşturucu taşımış

Adıyaman’da şehir içi minibüsün altına yapılan gizli bölme ile uyuşturucu ticareti yapan sürücü ve 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman’da şehir içi ulaşımda yolcu taşıyan minibüsün uyuşturucu naklinde kullanıldığı tespit edildi. Minibüsün alt kısmına gizli bölme yapan minibüs sürücüsü H.A. ve S.Ö.’nün uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucuyu minibüs ile yaptıklarını tespit erden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda minibüs durdurularak, narkotik köpeği ile birlikte minibüste arama yapıldı. Narkotik köpeği tarafından belirlenen gizli bölme açıldığında 35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araç sürücüsü H.A.’ya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 9 bin 410 TL idari para cezası da uygulanarak, ehliyetine 5 yıl süreyle el konulup, araç trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: iha
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