Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki 02 AR 788 plakalı hafif ticari araç ile Bilal K.idaresindeki 80 AC 354 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma K. ve Zühre K. Yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.