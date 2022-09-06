Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, öğleden sonra Adıyaman-Çelikhan Karayolu 20’inci kilometresinde meydana geldi. İlçe yönünde ilerleyen H.A., idaresindeki 06 MBG 74 plakalı hafif ticari araç ile İ.D., yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken araç içerisinde bulunan .T., S.A., E.G., S.K., ve Y.G., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.