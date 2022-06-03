Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, öğleden sonra Siteler Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde Suphi Kaya yönetimindeki 46 AED 351 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 ABL 382 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile içerisinde bulunan Ömer Kaya, İsmail Kaya, Bedir Kaya ve Hanım Kaya yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.