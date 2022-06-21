Doğa Koruma ve Milli Parklar 3’ünci Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü'ne, Sincik ilçesindeki bir evde dağ keçisi boynuzu bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbarla adrese giden ekipler yaptıkları aramada 2 dağ keçisi boynuzu ele geçirdi. Dağ keçisi boynuzuna el konulurken, ismi açıklanmayan şüpheliye 500 bin TL tazminat ve 13 bin lira idari para cezası uygulandı.Kaynak: PHA
Evdeki dağ keçisi boynuzuna 513 bin lira ceza
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ihbarla bir eve giren ekipler, 2 dağ keçisi boynuzu ele geçirildi. Boynuzlara el konulurken, ev sahibine 513 bin lira ceza kesildi.
21 Haziran 2022 Salı 13:49
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