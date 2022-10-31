Engerek yılanı paniğe neden oldu

Alınan bilgiye göre Karapınar Mahallesi’nde bir iş yerinin bahçesinde Engerek yılanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yılan yakalandı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan ve engerek olduğu tahmin edilen yılan bir kafese konularak kırsal bölgede itfaiye ekiplerince serbest bırakıldı.