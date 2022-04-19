Elektrik panosunun kapakları çalındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay Mehmet Akif Mahallesi'nde 8 katlı binanın içerisinde bulunan elektrik panosunun kapakları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Binada elektrik olmadığını fark eden sakinler panoyu incelemek için indi. Bina sakinleri kapakların yerinde olmadığını görünce polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından binada bulunan güvenlik kamera kayıtları incelenmeye alınarak görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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