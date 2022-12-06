Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza, öğlen saatlerinde Yukarı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi.

Belpınar mevkiinde Halil Abuş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla traktörün altından kalan Abuş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Halil Abuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili sürdürülen soruşturma sürdürülüyor.