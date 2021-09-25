Edinilen bilgiye göre, Koçali Köyünde ceviz ağacına çıkan H.K dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası H.K’yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaynak: PHA
Ceviz ağacından düşen yaşlı adam yaralandı
Adıyaman’da ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek aşağı düşen yaşlı adam yaralandı.
25 Eylül 2021 Cumartesi 18:24
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