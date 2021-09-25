Ceviz ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Koçali Köyünde ceviz ağacına çıkan H.K dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası H.K’yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.