Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.171,21
ALTIN
999,23
DOLAR
18,22
STERLİN
21,15
EURO
18,31

Binaya kurşun yağdırdılar

Adıyaman’da, 4 katlı bir bina kurşunların hedefi oldu. Motosikletle gelip binaya kurşun yağdıran şahıslar kayıplara karıştı.

01 Eylül 2022 Perşembe 02:48
2 Okunma
Binaya kurşun yağdırdılar

Adıyaman’da, 4 katlı bir bina kurşunların hedefi oldu. Motosikletle gelip binaya kurşun yağdıran şahıslar kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi, 704 Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın önüne motosikletle gelen ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 şahıs, yanında getirdikleri silahla binaya rastgele ateş etti. Silahtan çıkan mermiler binanın duvarlarına ve 2. katta bulunan dairenin de camlarına isabet etti. Gecenin sessizliğini yaptıkları silahlı saldırıyla bozan kimliği belirsiz iki şahıs, geldikleri motosikletle de kaçarak kayıplara karıştı. Büyük panik ve korkuyu bir anda yaşayan mahalle ve bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri aynı zamanda boş mermi kovanlarında da çalışma gerçekleştirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı, maddi hasarın yaşandığı olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
AFAD ve itfaiye ekiplerinden yangın tatbikat - Videolu Haber
AFAD ve itfaiye ekiplerinden yangın tatbikat - Videolu Haber
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 5 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 5 yaralı - Videolu Haber
Saman yüklü tır devrildi
Saman yüklü tır devrildi
Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti
Sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti
Adıyaman’da sazlık alanda yangın - Videolu Haber
Adıyaman’da sazlık alanda yangın - Videolu Haber
İki grup arasındaki kavgayı polis engelledi
İki grup arasındaki kavgayı polis engelledi
Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman'da 46 kök kenevire 1 gözaltı
Adıyaman'da 46 kök kenevire 1 gözaltı
Adıyaman'da maç sonrası taraftarlar arasında arbede - Videolu Haber
Adıyaman'da maç sonrası taraftarlar arasında arbede - Videolu Haber
Maç sonrası ortalık biranda karıştı
Maç sonrası ortalık biranda karıştı
Perde takarken 3'üncü kattan düştü
Perde takarken 3'üncü kattan düştü
Perde asarken 3.kattan aşağıya düştü
Perde asarken 3.kattan aşağıya düştü
Tır’ın kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Tır’ın kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Hafif ticari araç orta refüje çıktı
Hafif ticari araç orta refüje çıktı
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Ankara’da kaybolan genç Adıyaman’da aranıyor
Ankara’da kaybolan genç Adıyaman’da aranıyor
30 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
30 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Adıyaman'da alacak kavgasında 2 kişi tabancayla yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman'da alacak kavgasında 2 kişi tabancayla yaralandı - Videolu Haber
Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Videolu Haber
Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Videolu Haber
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Videolu Haber
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Videolu Haber
Motosiklet hırsızlığına tutuklama
Motosiklet hırsızlığına tutuklama
Adıyaman'da 63 kök kenevire 1 gözaltı
Adıyaman'da 63 kök kenevire 1 gözaltı
Adıyaman'da altın hırsızlığına 3 tutuklama
Adıyaman'da altın hırsızlığına 3 tutuklama
4'üncü kattan düşen genç ağır yaralandı - Videolu Haber
4'üncü kattan düşen genç ağır yaralandı - Videolu Haber
Yüksekten düşen engelli vatandaş ağır yaralandı
Yüksekten düşen engelli vatandaş ağır yaralandı
Üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi
Üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi
Eşiyle tartışan şüpheli kendini yakmak istedi
Eşiyle tartışan şüpheli kendini yakmak istedi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim