Bebeğin bulunduğu mezarlıkta keşif yapıldı - Videolu Haber

24 Eylül Cuma günü Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana gelen olayda, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri Esra Yücedağ, Nisa Yüce, Leyla Tuba Koç ve Özgenur Erbil, şehit kabrini ziyaretleri sırasında vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği fark etti.

Öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, bebeği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan bebeğe hemşireler 'Fatma' ismi verirken doktorlar tarafından yapılan muayenesinde bebeğin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Olay sonrası polis ekiplerince yapılan soruşturmada gözaltına alınan anne G.E. (17) ile anneanne Ülkü E. (40), sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmış, daha sonra tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklu anne ve anneanne, İmamağa Mahallesi’nde bulunan eski mezarlığa keşif için getirildi. 2 şüpheli, olay yerinde mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayarak, yaşananları anlattı. 2 saat süren keşfin ardından şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır Cezaevine götürüldü.

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