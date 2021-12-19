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Ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı

Adıyaman’da bir binaya girerek ayakkabı çalan 2 şahıs kameralara yakalandı.

19 Aralık 2021 Pazar 14:04
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Ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı

Adıyaman’da bir binaya girerek ayakkabı çalan 2 şahıs kameralara yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 26303. Sokak’ta 9 katlı bir binaya giren kimliği belirsiz 2 şahıs, bina içerisinde dolaşmaya başladı. Esat Y. ile Ali Ç’ye ait dairelerin önündeki ayakkabıları çalan şahıslar, daha sonra binadan çıkarak uzaklaştı. Kameralara yakalanan hırsızların soğukkanlı hareketleri ise dikkat çekti. Sabah ayakkabılarının çalındığını fark eden Esat Y. ile Ali Ç., hırsızların yakalanmasını istedi.

Kaynak: iha
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