banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 4
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,857.65
ALTIN
779.77
DOLAR
13.26
STERLİN
17.96
EURO
15.13

Akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde akrabalar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 19:52
97 Okunma
Akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde akrabalar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyünde akraba oldukları belirlenen iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Şahabettin Bilgin (35), Özkan Bilgin, Reşit Bilgin, Naci Bilgin, Nevzat Bilgin ile olay yeri yakınlarından geçmekte olan Yakup Duranay’a ve Fatma Ceylan’a isabet etti. Saçmaların vücuduna isabet ettiği yaralılardan Şahabettin Bilgin olay yerinde hayatını kaybederken diğer 6 yaralı için ise olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Şahabettin Bilgin’in cenazesi jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Köyde çıkabilecek olaylara karşı jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsat'ta alacak kavgasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Samsat'ta alacak kavgasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Narkotik ve TEM ekiplerinden ‘yılbaşı’ operasyonu
Narkotik ve TEM ekiplerinden ‘yılbaşı’ operasyonu
Adıyaman'da iki grup arasında alacak kavgası: 4 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasında alacak kavgası: 4 gözaltı - Videolu Haber
Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı, 2 gözaltı
Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı, 2 gözaltı
Arazi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı, 4 gözaltı
Arazi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı, 4 gözaltı
Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı
Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına film gibi operasyon: 3 gözaltı - Videolu Haber
Uyuşturucu satıcılarına film gibi operasyon: 3 gözaltı - Videolu Haber
Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama
Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama
Uzman çavuşun evinden tabanca ve cep telefonu çaldılar - Videolu Haber
Uzman çavuşun evinden tabanca ve cep telefonu çaldılar - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasında alacak kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasında alacak kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı - Videolu Haber
Hırsızlık için girdiği evde ev sahibi ile karşılaşınca kaçtı - Videolu Haber
Hırsızlık için girdiği evde ev sahibi ile karşılaşınca kaçtı - Videolu Haber
Jandarmadan 'Alkol' operasyonu
Jandarmadan 'Alkol' operasyonu
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Videolu Haber
‘Dur’ ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
‘Dur’ ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
AFAD ekiplerinden 450 metre yükseklikte keçi kurtarma operasyonu - Videolu Haber
AFAD ekiplerinden 450 metre yükseklikte keçi kurtarma operasyonu - Videolu Haber
AFAD’tan nefes kesen kurtarma operasyonu
AFAD’tan nefes kesen kurtarma operasyonu
Asılsız ihbar polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Asılsız ihbar polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Samsat'ta gölde bulunan tekne çalındı
Samsat'ta gölde bulunan tekne çalındı
Adıyaman'da tabanca sesleri polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Adıyaman'da tabanca sesleri polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti
Üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti
Annesini rehin alan şüpheli etkisiz hale getirildi - Videolu Haber
Annesini rehin alan şüpheli etkisiz hale getirildi - Videolu Haber
Adıyaman'da işyerine tabancayla ateş açıldı - Videolu Haber
Adıyaman'da işyerine tabancayla ateş açıldı - Videolu Haber
İnşaat iskelesinde mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Videolu Haber
İnşaat iskelesinde mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Videolu Haber
Otomobilin çarparak kaçtığı motosiklet sürücüsü ile yanındaki yaralandı - Videolu Haber
Otomobilin çarparak kaçtığı motosiklet sürücüsü ile yanındaki yaralandı - Videolu Haber
Tabanca sesi polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Tabanca sesi polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Markalı diye sahte porselen takımı satmaya çalışan şüpheliler gözaltına alındı - Videolu Haber
Markalı diye sahte porselen takımı satmaya çalışan şüpheliler gözaltına alındı - Videolu Haber
Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı - Videolu Haber
Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman'da aileler arasında kavga: 1 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman'da aileler arasında kavga: 1 gözaltı - Videolu Haber
Genç kızın çantasını gasp eden 3 şüpheli gözaltına alındı - Videolu Haber
Genç kızın çantasını gasp eden 3 şüpheli gözaltına alındı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim