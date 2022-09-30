AK Parti ve MHP’den Torunoğlu’na ziyaret

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti yöneticileri ile MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ve MHP yöneticileri, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı İrfan Torunoğlu’nu ziyaret ederek, başarı dileğinde bulundular.

ATSO Başkan Adayı İrfan Torunoğlu da ziyaretler için teşekkür ederek, "ATSO seçimlerine arkadaşlarımızla birlikte sarı listeyle katılıyoruz. Seçimlerin şimdiden Adıyaman’ımıza ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: PHA