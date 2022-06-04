Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi serinlemek için girdiği suda hayatını kaybetti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Erikdere köyü yakınlarında meydana geldi. Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günde serinlemek isteyen Afganistan uyruklu 4 işçi Atatürk Baraj Göleti'ne geldi. Suya giren Khal Murad Abdul Baqı (44) ve ismi öğrenilemeyen diğer işçi, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. İşçi arkadaşlarını sudan çıkartmaya çalışan diğer kişiler başarılı olamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ekipleri, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri 1 saat süren çalışmanın ardından 2 kişiye ulaşıldı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde 2 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. 2 işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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