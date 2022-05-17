Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine tutuklama - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda kentte durumundan şüphelendikleri plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil durdurdu. Polis tarafından otomobilde yapılan aramada 700 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken V.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan V.G., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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