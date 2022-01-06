Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda C.K. ve İ.Ö.Y'nin adresinde yapılan aramada 3 gram Metamfetamin, 1 paket alüminyum folyo ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan C.K. ve İ.Ö.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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