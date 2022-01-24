Adıyaman’da uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır’dan Kahta ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon hazırlığı yapıldı. G.D., yönetimindeki 34 BFR 409 plakalı otomobilin öncülük yaptığı aynı yönde ilerleyen C.Y., yönetimindeki 42 AKF 742 plakalı araç durduruldu. Polis tarafından G.D., yönetimindeki 34 BFR 409 plakalı otomobilde yapılan aramada 3 kilo 170 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis tarafından uyuşturucuya el konulurken, G.D., C.Y. ve M.C., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan şüphelilerden M.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.D. ve C.Y., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.