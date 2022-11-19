Adıyaman'da, trafik kazası tatbikatı gerçeği aratmadı

UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, polis, jandarma ve hastane personeli tarafından gerçekleştirilen tatbikatın senaryosu gereği, ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, olaya müdahale edip, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Tatbikatta, olası bir trafik kazasına karşı yapılması gerekenler anlatıldı.

Besni Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amiri Vakkas Öztürk, olası kazalara karşı mal ve can kayıplarının olmaması için tatbikatı önemsediklerini belirterek, "Trafik kazalarına karşı halkın, kişilerin ve özellikle sürücülerin can ve mal kaybının asgariye indirilmesi amaçlanması ve çaba gösterilmesi gerekmektedir. Hastanemizde yapılan çoklu trafik kazası tatbikatını uygulamalı, eğitici, bilinçlendirici ve başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu olayın gerçek olmaması ve böyle kazaların yaşanmamasını diliyoruz" dedi.