Adıyaman’da mutfak tüpü patladı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi.

İddiaya göre, Kadir Kıran'a ait tek katlı evde, Hanım Kıran mutfakta bulunan tüpü yakmak istedi. Bir anda alev alan mutfak tüpü patladı. Mutfak tüpünün patlamasıyla evde çıkan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, yaralanan Kıran, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye erleri tarafından 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan Kıran'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.