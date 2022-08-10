Adıyaman'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi.

Gölbaşı Caddesi üzerinde Sedat Özden idaresindeki 02 ABK 750 plakalı motosiklet ile plakası öğrenilemeyen Muhammet Hüseyin yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada Muhammet Hüseyin Sedat Özden ve Berat Şahin yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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