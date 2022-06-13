Adıyaman’da motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 32’inci kilometresinde meydana geldi.

Muhammet Çelik (21) idaresindeki plakasız motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen traktör çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu koltuğunda bulunan İsmail Bozkurt (19) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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