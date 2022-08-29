Adıyaman'da maç sonrası taraftarlar arasında arbede - Videolu Haber

2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor Atatürk Stadyumda kendi evinde 1461 Trabzon FK ile karşılaştı.

Maçın 90+5 dakikasında Atalay Yıldırım gölü ile 1461 Trabzon FK 1-0 galip geldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftar ve Adıyaman 1954 Spor yöneticileri arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma daha sonra stadyum dışarısında taraftarlar arasında tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören polis ekipleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Stadyum çevresinden taraftarlar polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Haberin Videosu :