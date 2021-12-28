Adıyaman'da iki grup arasında alacak kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Caddesi üzerinde karşılaşan iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken ihbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tekme ve yumruklu kavga polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 1 kişi olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis kavgaya karıştığını belirlediği 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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