Adıyaman'da 'Güven ve Huzur' uygulaması

Türkiye'de aynı anda başlatılan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” kapsamında kentte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde görevli ekipler şehrin giriş çıkış noktaları başta olmak üzere farklı bölgelerde oluşturulan kontrol alanlarında şüpheli araç ve şahıslara yönelik eş zamanlı şok uygulama yapıldı. Uygulamada çok sayıda kişinin GBT sorgusu yapılırken, onlarca aracın kontrol edildi.

Yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda toplamda 2 bin 761 kişi, 674 araç, 67 işyeri ve 17 park ve bahçeler kontrol edildi. Kontrollerin sonucunda 2 ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri hakkında işlem yapılırken, ruhsatsız çalıştığı belirlenen 10 iş yeri hakkında tutanak tutulurken, 15 araç için ise trafik yönünde ceza uygulandı.