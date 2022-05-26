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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Videolu Haber

Adıyaman'da, iki grup arasında sözlü başlayan kavgada 1 kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 09:07
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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, akşam Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
Aralarında daha önce husumet olduğu öne sürülen iki grup cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, kavgada kim tarafından bıçaklandığı saplanamayan M.Y., bacağından yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken sağlık görevlileri tarafından M.Y., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan M.Y'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Kaynak: PHA
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